Carabinieri, Daini promosso a Capitano

Da questi giorni sarà il capitano Davide Daini. E’ un altro passo, questo, in una brillante carriera nell’Arma dei carabinieri, in gran parte in servizio a San Miniato e nel comprensorio del cuoio. Daini, solo pochi anni fa era diventato luogotenente e adesso passa al grado di capitano.

Almeno per il momento il capitano Daini, cui vanno le congratulazioni della redazione de IlCuoioinDiretta.it per l’avanzamento di carriera, rimarrà in servizio come comandante del Norm di San Miniato e vicecomandante di Compagnia. Originario di Pontedera, ha iniziato la sua carriera militare nel 1986, svolgendo il servizio di leva nell’Arma, dove poi è rimasto e si è formato prima come sottoufficiale e poi come ufficiale.

Un percorso professionale di prestigio il suo, considerando anche che era approdato ai Carabinieri dal servizio militare come alle volte accadeva negli anno ’80 e ’90. Tra i vari comandi dove ha servito, ci sono Portofino e La Spezia. A San Miniato lavora dal 2002, svolgendo le proprie mansioni di comando e investigative con estrema serietà e professionalità.