Carambola sulla via del Brennero: tre donne in pronto soccorso, una è grave

Tre donne ferite, finite tutte al pronto soccorso di Cisanello.

E’ il bilancio della carambola tra tre veicoli avvenuta oggi, 27 luglio, sulla via del Brennero a San Giuliano Terme.

Due, di 33 e 25 anni, sono state portate in ospedale a Pisa in codice giallo. Una, di 58 anni, la più grave, in codice rosso.