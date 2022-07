In monopattino sulla FiPiLi

In monopattino sulla Firenze Pisa Livorno. Il fatto, segnalato sui social con un video diventato in poche ore virale, è accaduto questa mattina, 27 luglio. intorno alle 7,30, all’altezza di Lavoria, in direzione di Firenze. Ieri mattina, però, all’altezza di Pontedera era stato notato lo stesso mezzo, a questo punto viene da pensare, magari condotto dalla stessa persona.

Nonostante la presenza di mezzi pesanti, auto e moto, chi era a bordo del mezzo elettrico, che per legge non può percorrere la superstrada, viaggiava indisturbato, incurante dei pericoli.

Molti gli automobilisti che hanno cercato di attirare l’attenzione dell’uomo, suonando il clacson, ma a niente sono serviti i richiami.