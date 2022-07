Incidente al crossodromo, allertato Pegaso

E’ successo intorno alle 17,30 di oggi 27 luglio. Per soccorrere il ferito in un incidente avvenuto al crossodromo de La Serra di San Miniato, il personale sanitario arrivato sul posto ha ritenuto necessario allertare anche l’elisoccorso Pegaso. Una precauzione rivelatasi, per fortuna, inutile.

Il ferito è un ragazzo di 18 anni, trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli con diverse contusioni.

(notizia in aggiornamento)