“Questa mattina 27 luglio alla Piaggio di Pontedera c’è stato un grave incidente a una operaia con contratto a tempo determinato, impiegata alla linea 6, più volte segnalata come non sicura. Al tentativo di minimizzare e non sospendere la produzione da parte dell’Azienda, è scattato uno sciopero immediato e spontaneo con corteo interno, un’azione che rilancia le forme della lotta operaia da tempo dimenticate”.

A raccontare l’episodio è Rifondazione Comunista Pisa, che “continuerà a chiedere investimenti perché si potenziano i controlli nelle aziende e che si sviluppi una mobilitazione per la sicurezza sul lavoro”. Intanto però, esprime “solidarietà alla lavoratrice sperando che non ci siano conseguenze irreversibili per l’incidente e plaudiamo alla reazione di lavoratori e lavoratrici a fronte di tale arroganza padronale.

I continui ‘incidenti’ sul lavoro evidenziano che le leggi e le norme sulla sicurezza non hanno alcuna ricaduta reale se non sono supportate da controlli serrati e imposizioni alle aziende per applicare tali norme. Anzi si tende a scaricare su lavoratori e lavoratrici la responsabilità, nascondendo la volontà padronale di sottrarsi agli obblighi e agli oneri della sicurezza sul lavoro”.

Solidarietà arriva anche dalla segreteria del circolo Karl Marx di Rifondazione Comunista Pontedera che bolla come “Gravissimo l’atteggiamento dei responsabili Piaggio di far riprendere immediatamente la produzione sulla linea 6 dell’officina 2R”.

Alla lavoratrice “va tutta la nostra solidarietà come il nostro sostegno e la nostra solidarietà va agli operai che giustamente sono entrati immediatamente in sciopero rifiutandosi di eseguire le richiesta e di riprendere il lavoro.

Atteggiamenti come quelli della Piaggio sono da considerarsi intollerabili e vergognosi ma che purtroppo si ripetono sempre più in una situazione di evidente mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, più volte quella postazione era stata segnalata come pericolosa, e sotto una cappa di ricattabilità da parte aziendale nei confronti di lavoratori sempre più precari, con contratti a termine e con sempre meno diritti e spazi di democrazia sindacale interna.

Il nostro circolo, come in altre occasioni, si mette a totale disposizione dei lavoratori della Piaggio a sostegno di tutte le iniziative che vorranno intraprendere nei prossimi giorni affinché situazioni del genere non abbiano mai più a ripetersi”.