“Non piangete ma sorridete alla vita”, l’addio di Aurelio Lupi

“Non piangete ma sorridete alla vita, pensate a me come quando siamo stati assieme in momenti felici. Chi è credente preghi per me perché il Signore Iddio perdoni i miei peccati, chi non crede in Dio si ricordi di me per quello che sono stato. Chiedo perdono a tutti coloro che ho conosciuto se ho fatto loro del male e se qualcuno l’ha fatto a me sappia che l’ho già perdonato”. Questo suo testamento è la sintesi di ciò che è stato e che continuerà a essere per chi lo ha conosciuto e attraverso la “sua” associazione, Aurelio Lupi, fondatore e presidente onorario dell’Associazione Sportiva Handicappati Pisa A.S.Ha.Pisa di Pontedera.

Lupi è morto giovedì 21 luglio, ma aveva chiesto che la notizia fosse diffusa solo dopo qualche giorno, per consentire di svolgere tutto in discrezione e senza troppa tristezza. Lascia la moglie Patrizia.

Paraplegico fin da giovane, a causa di un incidente sul lavoro, concretizzò la sua visione nel 1981 con la fondazione dell’A.S.Ha.Pisa, all’interno della quale atleti con disabilità hanno potuto manifestare le proprie doti atletiche. Inoltre, puntando sulla promozione sociale, questa preziosa realtà associativa vide, tra le varie iniziative, la creazione del servizio del Taxi Amico per garantire la libera mobilità dei disabili sul territorio pisano e del progetto orti anziani e disabili (oggi, Orto Amico) per la socializzazione dei disabili in contesti naturali.

“Una persona di spessore – per il sindaco di Pontedera Matteo Franconi –, illuminata, una grande perdita”. Persona che ha fatto “Tantissimo sul tema dei trasporti sociali legati ai disabili e, in generale, per garantire socialità e integrazione delle persone con disabilità. Perdiamo un punto di riferimento fondamentale. Per Pontedera e per tutto il territorio”.