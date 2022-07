Processo keu, “operato legittimo”: Lerose torna in libertà

Dopo essere passato dagli arresti domiciliari ora è libero. E’ ritornato in libertà infatti Francesco Lerose, uno dei principali indagati nel processo Keu della Dda fiorentina. Il gip distrettuale di Firenze, infatti, ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Gennaro Pierino Mellea che ha evidenziato la piena legittimità dell’operato del suo assistito e l’assenza di ogni pericolo di reiterazione delle condotte contestate al suo assistito che quindi ritorna completamente in libertà.

Anche perché il procedimento giudiziario è ancora in fase di indagini preliminari. L’avvocato ha dichiarato che in vista dell’eventuale processo provvederà a chiedere anche una super perizia di parte per dimostrare ulteriormente la totale legittimità dell’operato di Lerose nella gestione dei rifiuti sia in termini amministrativi che ambientali. L’avvocato Mellea ha sottolineato anche l’insussistenza delle ipotesi di associazione a delinquere di stampo mafioso, 416 bis, che vorrebbe Lerose agire per conto del clan Grande Aracri di Cutro.

Con Lerose sono tornati in libertà sia la moglie Annamaria Faragó che il figlio Manuel difesi dall’avvocato Carmine Curatolo del foro di Paola, in provincia di Cosenza. Le indagini della Dda intanto proseguono.