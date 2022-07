Blitz dell’Arma in un cantiere dismesso: trovati 5 chili di hashish

Operazione antidroga dei carabinieri di Scandicci: trovati, e sequestrati a carico di ignoti, ben 5 chili di hashish in un cantiere edile dismesso.

I militari dell’Arma, nell’ambito di servizi svolti per prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno anche proceduto alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di un 22enne del luogo trovato in possesso di 37,5 grammi di marijuana.

Sulla droga rinvenuta nel cantiere sono in corso indagini.