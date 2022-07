Pomeriggio di fuoco: sterpaglie in fiamme a Certaldo e Fucecchio

Ancora sterpaglie in fiamme in Toscana e vigili del fuoco impegnati, oggi pomeriggio, 28 luglio, su vari fronti.

Un primo intervento, con le squadre del distaccamento di Castelfiorentino, di Empoli e di Poggibonsi, a Certaldo in Via Toscana per un vasto incendio di sterpaglie situate nelle vicinanze di abitazioni e di edifici industriali. Sul posto anche Aib, un elicottero della Regione Toscana e il Drago 124 del Reparto volo di Arezzo.

Fortunatamente l’incendio, ora, è sotto controllo.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e di Fi-Ovest, sono invece intervenuti nel comune di Fucecchio in via dell’Acquerata, sempre per un incendio di sterpaglie con l’interessamento di vegetazione situata nelle immediate vicinanze di una abitazione. A fuoco anche alcune rotoballe. L’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo, staccatosi dalla zona di Certaldo ha effettuato una ricognizione e si appresta ad effettuare l’opera di spegnimento.

Sul posto anche personale Aib Regione Toscana

A causa del vento forte che si è sollevato nel pomeriggio, i vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo per alcune segnalazioni per alberi e rami pericolanti, alberi caduti e dissesti statici, dalle zone di Firenze e in alcuni comuni della città metropolitana.