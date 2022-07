Tentano il colpo in una pelletteria e fuggono: caccia ai malviventi

Tentato furto ai danni di una pelletteria, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scandicci e Montespertoli.

Ignoti, dopo aver sfondato il cancello d’ingresso, si sono introdotti all’interno per rubare borse griffate di altissima manifattura.

I malviventi, per ritardare eventuali interventi delle forze di polizia, hanno bloccato la strada provinciale via Virginio, all’altezza delle località Baccaiano e Ginestra Fiorentina, con quattro veicoli provento di furto.

Dal controllo eseguito dal proprietario, non risulta essere stato asportato nulla, poiché la merce era stata già consegnata da alcuni giorni ai committenti.

I malfattori sono fuggiti a bordo di alcuni veicoli, facendo perdere le loro tracce.