Calciatore di 34 anni muore in moto contro un’auto: tragedia a Fucecchio

Uno scontro terribile in sella alla sua moto contro un’auto. E’ morto così Denny Dami, 34enne di Cerreto Guidi, capitano dell’Atletico Fucecchio. Per lui sono stati inutili tutti i soccorsi: il dramma si è consumato nella notte in via Pistoiese, in località Botteghe, a Fucecchio.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, il giovane calciatore stava percorrendo la strada in moto da Stabbia in direzione di Fucecchio quando, nei pressi dell’incrocio con via delle Colmate, è avvenuto l’impatto con un’auto guidata da un anziano di 72 anni. Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, sembra che il conducente, che proveniva da Fucecchio si accingesse a svoltare in via delle Colmate.

L’allarme è stato dato immediatamente. Sul posto è scattata la corsa dei soccorritori, che l’hanno portato in ambulanza all’ospedale di Empoli, in codice rosso ma Denny non ce l’ha fatta. E’ morto a poche ore dall’incidente, mentre era di ritorno da una cena con i colleghi di lavoro.

Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati alcuni partecipanti alla Festa dell’Unità che si stava svolgendo nei pressi. Stava parlando il sindaco quando si è sentito il rumore dell’impatto e in molti sono accorsi a vedere cosa fosse accaduto. Alcuni hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, che ha condotto il giovane d’urgenza all’ospedale di Empoli. Qui è stato affidato ai medici che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma è stato purtroppo tutto inutile.

Dolore e cordoglio nel mondo calcistico locale per la sua scomparsa. Dami era da sempre un grande appassionato di calcio a 5. Prima di approdare all’Atletico Fucecchio aveva militato nella Vigor Fucecchio.

Increduli i compagni dell’Atletico Fucecchio che dopo poco tempo si trovano di fronte ad un altro grave lutto: “A nemmeno un anno di distanza dalla perdita di Filippo Papini siamo distrutti nel dover dare la notizia che il nostro amato capitano Denny Dami ha perso la vita stanotte in un incidente stradale. Denny un ragazzo encomiabile, un esempio di vita per tutti noi per serietà, correttezza e tanta bontà d’animo, qualità che gli erano valse la carica di giocatore/allenatore”.

“Ci mancherai tanto. Ci mancheranno i tuoi silenzi – scrivono i compagni su Facebook – e i tuoi interventi con quel vocione che tanto ti caratterizzava, sempre al punto giusto, sempre la cosa giusta, sempre un anticipo corretto. Un amico, un fratello con cui sono state condivise tante battaglie sul campo per ben 10 anni con gran parte del gruppo. Un riferimento nello spogliatoio ma soprattutto fuori nei tanti momenti di vita che abbiamo avuto la fortuna di condividere. Le più sentite condoglianze alla compagna Francesca e tutta la famiglia Dami. Ciao Denny, abbraccia forte il Papo e continua a guardarci le spalle come hai sempre fatto in campo”.

Anche alla Vigor Fucecchio piangono Denny: “Questa notte – scrivono dalla società – una notizia tremenda ci ha colpito come un cazzotto diritto in faccia. In un incidente stradale ha perso la vita Denny Dami, giocatore che ha militato per tanti anni nella nostra squadra facendo anche parte della rosa che ha conquistato la C1 nel 2015. Poi per lui si sono aperte le porte dell’Atletico Fucecchio dove ha continuato a coltivare la sua passione per il Futsal diventandone anche capitano. Ragazzo d’oro, sensibile, di grande umiltà e disponibilità, aveva scelto Fucecchio come luogo dove mettere radici e vivere: lascia tanti amici, lascia un grande vuoto che, ancora una volta, sarà difficilissimo riempire”.