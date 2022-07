Lutto per il Palio di Castelfranco, morto Luciano Fenzi

Lutto a Castelfranco per la morte di Luciano Fenzi, 72 anni, storico componente del comitato dell’associazione Palio di Castelfranco di Sotto.

“Di lui – spiegano dall’associazione Palio – ci resterà un bel ricordo per l’impegno e il contributo che ha sempre dato per la crescita del palio dei barchini con le ruote, come contradaiolo prima e come consigliere del comitato poi. Ovunque tu sia Luciano, sarai per sempre nei nostri cuori”.

Da sempre attivo nel palio, è stato uno dei fondatori della contrada San Bartolomeo di Castelfranco, di cui è stato dirigente nelle prime edizioni della manifestazione. Negli ultimi anni era attivo nell’Associazione Palio. È stato inoltre titolare del negozio 5 Dollari sul viale Italia.

“La contrada San Bartolomeo a Paterno – è il messaggio di cordoglio – si stringe intorno alla famiglia Fenzi per la perdita di Luciano, nostro storico contradaiolo”.