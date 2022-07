Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di oggi 31 luglio sulla riva dell’Arno, tra San Donato di San Miniato e San Romano di Montopoli Valdarno, vicino all’abitato.

Per sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento, è stato necessario chiudere il ponte sull’Arno alla circolazione dei veicoli dopo le 17, anche se alle 18 era già stato riaperto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto, sono arrivati gli operatori di diverse squadre della Vab di San Miniato e un elicottero dell’antincendio regionale Elipisa. Impegnati anche gli uomini della polizia municipale di San Miniato.

Spento l’incendio, sono in corso le operazione di bonifica. I residenti hanno riferito di aver udito uno scoppio, un’esplosione forse, in concomitanza con le fiamme e il fumo. Ancora in corso le indagini sull’origine del rogo.