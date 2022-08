Fiamme di sterpaglie minacciano le case in via delle Prunacce a Pontedera

Oggi (1 agosto) intorno alle 18,40, squadre dei vigili del fuoco di Cascina, Castelfranco e Pontedera sono intervenute in via delle Prunacce a Pontedera per un incendio di sterpaglie che, anche per via del vento sfavorevole, minacciava alcune abitazioni. In supporto anche squadre volontarie dell’antincendio boschivo.

Dopo circa un’ora di lavoro, la situazione è tornata sotto controllo. Le operazioni sono proseguite per le attività di bonifica finalizzate ad impedire la ripresa.