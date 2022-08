“Vi taglio la gola”: si abbassa i pantaloni in spiaggia e minaccia i bagnanti

E’ finito in manette a Marina di Pisa, per mano degli agenti delle volanti un 39enne per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo si è reso responsabile nell’occasione dei reati di atti osceni e minaccia aggravata.

La volante è arrivata sulla spiaggia libera nel primo pomeriggio di ieri, 1 agosto, la segnalazione ricevuta da numerosi cittadini di un uomo molesto. Gli agenti hanno lo hanno riconosciuto immediatamente, visto che annovera precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Uno dei tanti testimoni presenti ha riferito ai poliziotti che, in stato di alterazione, si era abbassato i pantaloni nonostante la presenza di numerose persone tra cui alcuni minori e, successivamente, brandendo una bottiglia in mano, aveva minacciato i presenti pronunciando le frasi come “vi ammazzo tutti” e “vi taglio la gola”.

Caricato sulla volante, ha tentato di prendere a pugni e calci un agente. Per lui è scattato l’arresto.