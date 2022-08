Vigili del fuoco impegnati su più fronti: fiamme a Lajatico e Firenze

Vigili del fuoco impegnati su due fronti, oggi, 2 agosto, nel pomeriggio.

Nel comune di Lajatico sulla strada statale 439 nei pressi del Villaggio San Giovanni, sono andate a fuoco le sterpaglie di bosco alimentate da forte vento.

Sul posto stanno operando 6 automezzi e 16 unità oltre al personale Aib e l’elicottero antincendio della Regione Toscana.

A Firenze, in Via Matteucci, un incendio si è sviluppato all’interno di un fondo di un’ attività commerciale. Sul posto 2 automezzi e 7 unità. Non si registrano danni a persone.