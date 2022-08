Malore in spiaggia a Calambrone

Si è sentito male improvvisamente, mentre era in spiaggia, in uno stabilimento balneare di viale del Tirreno a Calambrone. E’ stato un attimo frenetico, poco prima delle 14,30 di oggi 4 agosto, in cui l’uomo ha accusato un dolore e poi si è sentito male.

Immediati i soccorsi dei presenti, che hanno chiamato il numero unico d’emergenza 112 e sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza Litorale Pisano e l’auto medicalizzata.

Sul posto anche la Polizia.