Pontedera, Sylvie è a casa

Per lei si era temuto il peggio, tanto da cercarla nei pressi dei Laghi Amalia con droni e cani molecolari. Invece, per fortuna, Sylvie Micalizzi, 31 anni di Pontedera (per approfondire), era su un treno diretto a Pisa. Dopo che era stato diramato l’appello con tanto di foto per trovarla, erano state molte le segnalazioni di avvistamenti arrivate ieri 2 agosto.

In stazione a Firenze, un ferroviere ricorda di essere stato avvicinato dalla ragazza, che gli ha chiesto informazioni su un treno per Montelupo Fiorentino.

Alcuni passeggeri del treno Roma – Pisa, poi, l’hanno notata nel vagone e immediatamente hanno avvertito la Polfer intervenuta per il riconoscimento. La 31enne è stata fatta scendere e accompagnata alla caserma dei carabinieri di Pontedera, dove la famiglia è tornata per riportarla a casa. Questo è il tempo del sollievo: dei motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi, dovranno parlare appena passata la paura.