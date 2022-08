Sostante pericolose tra i rifiuti, più di 8mila euro di multe a Cerreto Guidi

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o comunque contaminati. I carabinieri forestali di Empoli impegnati in attività di accertamento del regolare smaltimento dei rifiuti, li hanno trovati fra i rifiuti prodotti da un’attività di Cerreto Guidi. La ditta fa lavorazioni di taglio, cucito e inserimento di accessori su parti di calzature.

Durante l’accertamento, i Forestali hanno trovato queste sostanze ma per lo smaltimento di tali rifiuti non è stato esibito alcun Formulario identificativo del rifiuto (FIR) relativo all’allontanamento dei rifiuti prodotti né il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, obbligatorio per tale tipo di attività, ai sensi del Testo Unico Ambientale, nel caso di rifiuti pericolosi prodotti da ditte con numero di dipendenti inferiore a 10.

Per la mancanza dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti è stata quindi elevata al titolare della ditta di nazionalità cinese una sanzione amministrativa per un importo di 4.133,33 euro.

Analogamente i militari controllavano un’altra impresa di lavorazioni di cucito, verniciatura e incollaggio accessori, riscontrando la stessa irregolarità quindi alla titolare di nazionalità cinese veniva notificato un verbale amministrativo per un importo pari a 4.133,33 euro.