Gli accertamenti sul capriolo fanno scoprire un uomo irregolare sul territorio

I carabinieri forestali di Empoli, a seguito di una segnalazione in merito ad una presunta detenzione illecita di fauna selvatica, a Castelnuovo d’Elsa di Castelfiorentino hanno scoperto la presenza di un cucciolo di capriolo all’interno di un giardino non chiuso e hanno affidato l’animale al servizio Asl veterinario.

Hanno poi identificato un uomo al fine del completamento dell’accertamento e per la redazione degli atti. L’uomo, di nazionalità albanese, non presentava alcuna documentazione attestante la lecita permanenza sul territorio italiano e per questo è stato accompagnato alla compagnia Carabinieri di Empoli per la procedura di foto segnalamento. Dalla consultazione delle banche dati di Polizia, è emerso che l’uomo era stato colpito da provvedimento di espulsione e contestuale decreto di misura alternativa al trattenimento, emesso dal questore di Firenze verso Tirana nel febbraio 2021, con divieto di reingresso in Italia per tre anni.

L’uomo però, violando il divieto, era rientrato in Italia clandestinamente ed era stato tratto in arresto nell’aprile del 2021 da militari della stazione Carabinieri di Castelfiorentino per non aver ottemperato al divieto di reingresso dopodiché era stato scarcerato senza che fosse disposta ulteriore espulsione.

L’uomo dunque non era, al momento del controllo dei Carabinieri forestali, dotato di regolare permesso di soggiorno né di visto turistico in corso di validità, essendo rientrato in Italia clandestinamente. Quindi, è stato segnalato all’Ag per soggiorno illegale nel territorio dello Stato e inosservanza dei provvedimenti prefettizi.