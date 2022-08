Ruba un portafogli in un locale a Pisa: arrestato

Ritrovato dalla polizia un monopattino elettrico, nero, rubato nella notte nell’androne di un palazzo in centro a Pisa. La volante della questura di Pisa ha notato un uomo che lo stava trascinando. Fermato e identificato, è stato denunciato per ricettazione.

Sempre stanotte gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano che ha messo a segno un furto in un locale. L’uomo che era entrato per usufruire del bagno, è riuscito ad impossessarsi di un portafoglio di un dipendente, che era riposto all’interno di un marsupio. Vistosi scoperto dal proprietario del portafoglio,

ha cercato di guadagnarsi la fuga con calci e pugni. Gli agenti delle volanti, che erano casualmente sul posto per il normale servizio di controllo del territorio, vista la scena ed appreso dalla vittima del reato i fatti, hanno sottoposto a perquisizione personale il sospetto, trovando gli oggetti rubati.