Sterpaglie in fiamme oggi, 5 agosto, nel pomeriggio in via Livornese ad Empoli.

Il rogo è divampato poco dopo le 17.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio assieme al personale Aib della Regione Toscana.

La linea ferroviaria Empoli – Siena è stata interrotta: treni fermi.

Situazione ancora complessa per la quale si rende necessario interrompere la circolazione sulla FiPili in entrambi i sensi di marcia. Sono in arrivo ulteriori risorse di squadre e di automezzi, in arrivo due mezzi aerei Drago 60 del reparto volo di Cecina e un elicottero Aib della Regione Toscana.