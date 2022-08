Peggiora la situazione ad Empoli, dove da oggi, 5 agosto, nel pomeriggio è divampato un incendio di sterpaglie per il quale è stato necessario chiudere la linea ferroviaria per Siena e la FiPili in entrambe le direzioni (qui).

Sono in corso gli sganci dai mezzi aerei, e sono in arrivo ulteriori squadre dai comandi di Siena, di Pisa e di Prato.

L’incendio è arrivato nelle immediate vicinanze delle abitazioni dove stanno andando a fuoco alcune baracche.

Necessario anche l’intervento del personale sanitario del 118 per assistere 2 unità del personale antincendio colte da malore.