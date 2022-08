Evaso dai domiciliari, in carere 41enne a Fucecchio

E’ finito in manette nella serata di ieri, 5 agosto, per mano dei carabinieri della tazione di Fucecchio un 41enne di origini siciliane ma da tempo residente nell’Empolese – Valdelsa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pisa, quale inasprimento della misura cautelare degli arresti domiciliari che l’autorità giudiziaria aveva già emesso nei suoi confronti nel giugno scorso.

L’uomo, nei cui confronti pendono più procedimenti penali per reati contro il patrimonio nei tribunali di Pisa, Pistoia e Firenze e la cui posizione è ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, in un primo momento era stato posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari violando le prescrizioni impostegli.

Lo scorso 3 agosto è stato denunciato per evasione, poiché durante un controllo non è stato trovato dai militari nella sua abitazione. La violazione alle prescrizioni impostegli, ha portato il gip del tribunale di Pisa e di Pistoia che avevano emesso i provvedimenti di arresti domiciliari, all’emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere, in ragione del quale ora si trova a Sollicciano.

I procedimenti penale nei confronti del 41enne sono attualmente pendenti in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso dei successivi processi e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.