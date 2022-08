L’incendio a Empoli è sotto controllo, sono in corso le operazioni di minuto spegnimento della vasta area.

La FiPiLi allo stato attuale è aperta alla circolazione in direzione Firenze – Livorno mentre la corsia in direzione Firenze rimane chiusa tra Empoli Centro e Empoli est, per la bonifica di una zona dove sono presenti delle piante ad alto fusto che sono rimaste danneggiate dall’incendio, e per le quali devono essere messe in sicurezza prima della riapertura della carreggiata.

A seguito dell’incendio sono andate distrutte alcune baracche e un’autovettura. Rimangono sul posto 3 squadre per la bonifica e personale Aib della Regione Toscana.