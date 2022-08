Incidente alle gallerie, code in FiPiLi

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito, in modo apparentemente non grave, in un incidente avvenuto in galleria tra Montopoli Valdarno e Pontedera sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. E’ successo intorno alle 15 di oggi 6 agosto.

In FiPiLi si stanno formando code che al momento arrivano fino a Montopoli Valdarno.