Tromba d’aria sradica gli ombrelloni: paura a Marina di Vecchiano

Tanta paura oggi, 7 agosto, a Marina di Vecchiano.

Una tromba d’aria, improvvisa, ha fatto volare gli ombrelloni, sfiorando i bagnanti.

Per mettere in sicurezza la spiaggia sono intervenuti i bagnini. sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza la spiaggia

Prima una folata di vento, poi altre, più forti fino ad un mulinello, tipico della tromba d’aria, che ha sradicato gli ombrelloni.

Solo pochi minuti, poi il vento è cessato, e anche il pericolo.