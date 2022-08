Tamponamento a Fucecchio, una donna in ospedale

Una donna di 35 anni è rimasta ferita, in modo apparentemente non grave, in un tamponamento successo attorno alle 18 di oggi 8 agosto a Fucecchio. L’incidente stradale si è verificato sull Sp11, all’incrocio di via delle Fornaci.

La 35enne rimasta ferita è la passeggera dell’auto che ha tamponato ed è stata trasportata all’ospedale di Empoli per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto gli agenti della polizia locale dell’Empolese Valdelsa per i rilievi.