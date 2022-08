Il “principe azzurro” si innamora da un commento: la nuova truffa

Come se ne scopre una, ne nasce un’altra. Bisogna quindi sempre essere attenti alle truffe. Una nuova, che imperversa sui social c’è quella del “principe azzurro“, già attenzionato dalla polizia.

Un commento in risposta al vostro o sotto a un vostro post, in un italiano stentato o particolarmente sdolcinato e fuori contesto, tenta un aggancio, con complimenti e una richiesta di amicizia per poter parlare anche in privato.

Poi da lì, se date corda, le richieste potrebbero diventare diverse e magari scatta una richiesta di soldi. Come difendersi? Segnalando e bloccando il profilo, senza rispondere.

Si tratta infatti di profili falsi, con foto spesso rubate ad altri su Facebook. Non sapete, insomma chi ci sia dietro. E ad essere presi di mira sono sia uomini che donne. Basta fare un po’ di attenzione.