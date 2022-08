Polizia municipale, servono nuovi agenti nel territorio: c’è il concorso

I Comuni del Cuoio assumono tre agenti di polizia municipale in più, due da impiegare nel Comune di San Miniato e un altro in quello di Santa Croce sull’Arno, anche se in futuro potrebbero aggiungersi ulteriori assunzioni. È con questo obiettivo che l’ufficio personale associato dei Comuni del Valdarno ha aperto in questi giorni le iscrizioni per un concorso pubblico che si terrà nei prossimi mesi, finalizzato all’assunzione di tre istruttori di vigilanza, categoria C, da impiegare a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato.

I primi tre classificati saranno assunti già nel prossimo autunno, ma subito dopo è probabile che i Comuni avranno bisogno di rinfoltire ulteriormente gli uffici della polizia locale e quindi con il concorso sarà creata una graduatoria a disposizione dei Comuni.

Per farsi avanti ci sarà tempo fino alle 18 del primo settembre, accedendo al sito www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/it-it/home, dove è già possibile consultare tutti i dettagli del concorso e avanzare la propria candidatura in forma esclusivamente telematica, accedendo al link “upaselezioni.concorsismart.it” con il sistema di identità digitale Spid.

Per essere ammessi al concorso è necessario avere un titolo di studio di scuola superiore di durata quinquennale, essere in possesso delle patenti di categoria B e A2 e dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi. I candidati saranno chiamati a una prova scritta, una prova orale e ad un test di idoneità fisica, a cui potrebbe aggiungersi un’ulteriore prova scritta preselettiva (con domande a risposta multipla) nel caso in cui gli ammessi al concorso superino le 300 unità. La successiva prova scritta prevedrà domande legate all’ordinamento degli enti locali, del nuovo codice della strada e delle normative in materia di polizia edilizia ed ambientale, mentre l’orale servirà a verificare la conoscenza della lingua inglese e dei più basilari strumenti digitali e informatici. Per il test di idoneità fisica sono previste infine tre prove atletiche: corsa piana sulla distanza di mille metri, salto in alto e trazioni alla sbarra.

Queste nuove assunzioni vanno ad aggiungersi ad altre recenti nel territorio.

Polizia municipale, 3 nuovi agenti a Santa Croce sull’Arno