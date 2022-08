Paura in via della Cascinaccia a Fucecchio per un incendio di bosco che sta minacciando alcune abitazioni.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno visto il fumo alzarsi dalla vegetazione: subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari dell’Aib e la polizia municipale.

In azione è entrato anche un elicottero anticendio. I pompieri hanno presidiato un gruppo di case vicino al fronte di fuoco per evitare danni.