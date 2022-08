Rogo tra la via Romana e il cimitero di Villa Campanile, le fiamme minacciano le case

Un altro vasto incendio nel comune di Altopascio, stavolta a Spianate, al confine con Villa Campanile, nel comune di Castelfranco di Sotto. Le fiamme che si sono sviluppate in alcuni terreni lungo la via Romana hanno minacciato alcune abitazioni e creato allarme tra i residenti.

Il vasto rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi (11 agosto) per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme sono partite da un terreno coltivato per poi propagarsi in una vicina area boschiva. In fumo anche diverse rotoballe. Sul posto sono intervenuti gli uomini del servizio antincendio Aib e i vigili del fuoco che si sono messi a presidio di case e annessi nella zona. Le fiamme, tuttavia, si sono diffuse rapidamente ed è stato richiesto l’intervento anche di personale dai comandi limitrofi mentre sono in azione anche l’elicottero Drago 60, l’elicottero del reparto di Cecina dei vigili del fuoco. Sul posto anche numerose associazioni di volontariato, carabinieri e la Municipale di Castelfranco di Sotto.

La zona interessata dalle fiamme è quella tra via Romana e il cimitero di Villa Campanile. “Ad ora – informa il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti – è chiusa via Dori tra il cimitero ed il Valico ed è rallentato il transito sulla via Romana Lucchese”.

Il rogo si è sviluppato molto velocemente e ha creato disagi anche per la viabilità, in particolare sulla Romana Lucchese.