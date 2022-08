Con la carta di credito rubata a una turista pisana tenta di pagare il conto al ristorante

Prima ha rubato il portafoglio ad una turista di Pisa che era in vacanza all’isola d’Elba, e poi, il giorno successivo, ha cercato di usare la carta di credito per pagare il conto in un ristorante.

Scoperto, il giovane, un 20enne della Brianza, è stato denunciato.

Da quanto ricostruito dagli inquirenti la ragazza aveva passato la serata in spiaggia a Capoliveri con amici, e il giovane, senza farsi notare, le aveva sottratto il portafogli.

La turista pisana si era accorta del furto solo dopo aver fatto rientro in hotel