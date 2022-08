Frontale a Buti: 15enne finisce a Cisanello

Frontale tra un’auto e una moto.

L’incidente è avvenuto a Buti, in via Martiri della Libertà, in località Cascine La Croce.

Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine.

Una ragazza di soli 15 anni, priva di sensi, residente a Bientina, è stata portata all’ospedale di Cisanello in codice giallo.