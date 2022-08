Ex discarica Cerri, entro fine mese le indagini sui terreni

Indagini geognostiche per verificare la situazione del sottosuolo all’ex discarica Cerri, da estendere anche al tratto tombato del canale Collettore.

La Regione Toscana vuole vederci chiaro e ha disposto che le indagini siano ultimate entro la fine del mese di agosto. La ex discarica, come ormai noto, non è più in funzione da tempo e ora è in gestione post chiusura.

La richiesta di Firenze è chiara: predisporre un piano di indagini finalizzato a escludere la presenza di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee, soprattutto in riferimento al conferimento di fanghi su un tratto del canale Collettore.ù

(foto d’archivio)