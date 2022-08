Incidenti a catena sulle strade nel giorno di Ferragosto

Giornata no dal punto di vista degli incidenti stradali nel territorio del Cuoio. Almeno tre gli episodi nel giorno di Ferragosto sulle strade del comprensorio. Alle prime ore della mattina un incidente sulla via del Castellare ha portato all’ospedale, in codice giallo, una giovane di 35 anni. Per estrarla dall’abitacolo è servito anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Alle 10 del mattino alla Serra, in via 24 maggio, la provinciale 39 che attraversa la frazione sanminiatese, un altro incidente che, stavolta, ha visto coinvolto un 38enne, anche lui finito all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

Nel tardo pomeriggio in via De Gasperi due i feriti in un incidente rilevato dai carabinieri. Il più grave, anche lui in codice giallo all’ospedale di Empoli, è un 84enne.