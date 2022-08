Ladri in azione a Ferragosto rubano i gioielli in una casa

Ladri colpiscono a Orentano nella serata di Ferragosto. Una banda di malviventi ha preso di mira un’abitazione di via delle Fontine, da cui ha portato via ori e gioielli ricordo di una vita.

I soliti ignoti hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi all’interno e fare razzìa. A raccontare l’episodio è stata la stessa proprietaria sui social. I ladri sono fuggiti con un bottino che non ha valore dal punto di vista affettivo. La gang ha infatti portato via i gioielli della madre della proprietaria, morta 5 anni fa.

“Per i ladri – è lo sfogo della donna su Facebook – si tratta di refurtiva qualunque, per me e mia sorella si tratta di nostra mamma, del punto luce che babbo le aveva regalato per festeggiare i 25 anni di matrimonio, della collana che portava sempre, del suo orologio da polso. Non è giusto che mi venga portato via un altro pezzo di lei”.