E’ stata una notte di disagi per il maltempo. Particolarmente colpito il territorio del comune di Fucecchio e quello di Cerreto Guidi in particolare Stabbia, dove si sono verificati allagamento.

A Stabbia si è riversato un tremendo temporale, che nel giro di poche decine di minuti (dalle 20,45 alle 22 circa) ha visto cadere qualcosa come 114 millimetri d’acqua (dato registrato da una stazione locale), quando le precipitazioni medie del mese di agosto sono di 20-25 millimetri.

Particolarmente complessa la situazione proprio a Stabbia, con strade bloccate e case allagate in centro e nei pressi del Vincio, sorvegliato speciale. “Noi – spiegano dalla Pubblica assistenza di Fucecchio – siamo intervenuti con 10 volontari e 4 mezzi come unità di protezione civile e siamo tutt’ora sul posto. La notte non ha aiutato ma dalle prime luci dell’alba insieme al Comune e alle altre associazioni stiamo risolvendo le criticità. Serve pazienza ma noi stiamo continuando a lavorare senza sosta”.