Ubriaco alla guida, denuncia e patente ritirata per un 27enne

Nel corso del fine settimana di ferragosto, i carabinieri della compagnia di Scandicci hanno effettuato una serie di servizi di controllo del territorio che hanno portato a 3 segnalazioni alla prefettura di Firenze, una denuncia ed una sanzione per ubriachezza.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno sottoposto a controllo in: via Sassetti un 21enne segnalandolo alla prefettura di Firenze poiché trovato in possesso di 1.40 grammi di hashish; in piazza Togliatti un 55enne sanzionandolo per ubriachezza molesta; in via Gabbrielli un 18enne segnalandolo alla prefettura di Firenze poiché trovato in possesso di 7.70 grammi di hashish; in via Pisana un 51enne segnalandolo alla prefettura di Firenze poiché trovato in possesso di 1.30 grammi di hashish e, sempre in via Pisana, un 27enne denunciandolo in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica. All’uomo è stata ritirata la patente.