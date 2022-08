Cordoglio per la morte di Patrizia Novi: ha lavorato una vita al Lotti di Pontedera

L’Asl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, nella notte di martedì 16 agosto, all’età di 67 anni, di Patrizia Novi, storica coordinatrice dell’area critica dell’ospedale di Pontedera.

Da cinque anni in pensione, Patrizia ha trascorso tutta la sua vita professionale all’interno del Lotti, per molti anni è stata, infatti, coordinatrice dell’area critica dimostrando sempre disponibilità e professionalità.

Il suo carattere aperto e il suo sorriso gentile la facevano entrare subito in sintonia e in empatia con i pazienti e con gli altri operatori, per i quali rappresentava un punto di riferimento fondamentale.

La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto per il suo impegno in sanità, costantemente “in prima linea”.

“Tutti noi che abbiamo conosciuto Patrizia – sottolineano i colleghi – siamo rimasti attoniti, senza parole e sopraffatti dal dolore e, con sincera commozione, vogliamo inviare le nostre condoglianze alla famiglia. Quando una persona cara ci lascia, un po’ del nostro cuore va via con lei. Possa il suo ricordo di persona corretta, disponibile, umana e amata, colmare il vuoto che lascia in noi tutti”.

Alla famiglia giungano le condoglianze anche da parte della direzione aziendale, della direzione del presidio ospedaliero.