Scontro frontale sull’Aurelia, grave una donna

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi (17 agosto) sulla via Aurelia Nord a Pisa. Nello scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite tre persone, tra cui, fortunatamente in modo non grave, una bambina di 10 anni.

A Cisanello sono finite una donna di 40 anni in codice rosso per politrauma, mentre una 44enne è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo per un trauma toracico.

Non destano fortunatamente preoccupazione le condizioni della bambina che è stata trasferita in ospedale con il codice verde.