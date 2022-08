Esce a chiudere la tenda, il vento lo tira giù dal terrazzo

Stava chiudendo la tenda sul balcone della sua casa al primo piano quando, una folata di vento della tromba d’aria (questa), lo ha scaraventato di sotto dal terrazzo. E’ successo nella mattina di oggi 18 agosto a San Romano di San Miniato.

Davanti alla casa sulla Tosco romagnola, per fortuna, c’era l’auto dell’uomo di 63 anni, che ha fermato qualche metro prima il volo dell’uomo, che altrimenti sarebbe finito a terra e avrebbe magari anche corso il rischio di essere investito.

L’uomo, secondo una prima visita, avrebbe riportato solo qualche frattura. E’ stato comunque accompagnato all’ospedale di Empoli per le cure del caso.

Secondo quanto si apprende, al momento dell’incidente il pensionato era da solo in casa. Con tutta la grinta che solo in caso di emergenza si riesce ad avere, dopo la caduta non si è arreso: si è tirato in piedi ed è salito in casa per allertare la moglie e i soccorsi.