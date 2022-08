Una tromba d’aria ha investito parte della provincia di Pisa nella mattina di oggi 18 agosto. In questi minuti, una violenta pioggia si è abbattuta anche sul comprensorio del Cuoio e il vento forte ha contribuito a tirare a terra rami e interi alberi. Alcuni sono finiti sui pali della luce e infatti diverse zone del territorio sono al momento senza corrente elettrica. A causa di un albero caduto, per esempio, è temporaneamente interrotta la via di Montefalcone, tra Castelfranco di Sotto e Staffoli.

A San Miniato sono diverse le segnalazioni di alberi caduti sulle strade e di situazioni di pericolo conseguenti alla tromba d’aria. Poco dopo le 11, quando ha smesso di piovere, sono iniziati i sopralluoghi delle squadre di emergenza comunali.

A Santa Maria a Monte, un albero è caduto alle 5 case e rami hanno parzialmente impegnato la Valdinievole.

A Montopoli Valdarno, qualche tetto ha subito danneggiato compreso quello del palazzo comunale.

A Santa Croce sull’Arno, tra i grossi rami caduti, ce ne sono alcuni in via Copernico, di fronte alla Posta. Allo stadio Libero Masini è volata una porzione della copertura delle tribune: 5 grosse lamiere in tutto, volate nel terreno dietro, quello in prossimità degli spogliatoi, dove in quel momento c’erano i ragazzi della Cuoiopelli che stavano per uscire per l’allenamento. Quando hanno visto il maltempo in arrivo, però, , si sono chiusi dentro e quindi, solo per fortuna, stanno tutti bene.

La struttura è al momento chiusa. Sarà necessario un sopralluogo per stabilire quali sono le condizioni dei pannelli in lamiera ancora rimasti a copertura degli spalti. All’esito del sopralluogo sarà anche possibile valutare se per la prossima partita quella tribuna si potrà usare o se sarà necessario servirsi di quella per gli ospiti.

(notizia in aggiornamento)