Il maltempo, oggi 18 agosto, non ha risparmiato Fucecchio. Durante la giornata sono state infatti registrate diverse criticità a causa dei rami di alberi caduti. Il personale del servizio manutenzione del Comune, affiancato nella circostanza da una ditta privata per far fronte alle situazioni critiche, è intervenuto a San Pierino dove in via Mazzone e via delle Camelie, nella zona sportiva, alcune piante sono cadute ed i tabelloni degli spazi elettorali sono stati spazzati via dal vento.

Anche in viale Colombo sono caduti su due automezzi parcheggiati alcuni grossi rami staccatisi dai platani subito messi in sicurezza. In piazza della Ferruzza sono cadute alcune tegole da un tetto e l’area sottostante è la stata delimitata con nastro bianco e rosso. Sempre alla Ferruzza sono cadute tegole dal tetto di un esercizio pubblico, per fortuna al momento chiuso per ferie. Anche il questo caso il personale del Comune di Fucecchio ha provveduto a delimitare con due transenne e con il nastro bianco e rosso lo spazio antistante l’esercizio.

Foto 3 di 16































Per far fronte all’emergenza, è stato attivato il centro operativo comunale.