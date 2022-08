Corazzano, aggredito da due cani pastore mentre va in bicicletta

Aggredito da due cani di grossa taglia in prossimità di Corazzano, nel comune di San Miniato. È quanto denunciato da un uomo che ieri (18 agosto), mentre percorreva in bicicletta la strada che congiunge via Fornacino e via Collegalli è stato rincorso dai due pastori.

“I cani erano liberi, sono sbucati dal lato destro della strada e mi hanno circondato – racconta la vittima -. Come da indicazione segnalata sui cartelli posti via in via Fornacino, sono sceso dalla bicicletta, mi sono fermato e ho cercato di tranquillizzare i cani. Proprio in quel momento sono stato morso alla coscia da uno dei due: ho urlato per attirare l’attenzione del proprietario ma non è arrivato nessuno: pensavo che in zona ci fosse il pastore ma non ho visto né il pastore né il gregge di animali al pascolo. Con i cani che continuavano ad inveire, sono salito sulla bici e a tutta velocità sono riuscito ad allontanarmi nel giro di 500 metri, con i cani che mi hanno inseguito e vari tentativi di morso non andati a buon fine. In seguito mi sono recato al pronto soccorso e a sporgere denuncia alle autorità: ho appreso che il problema è noto in zona e richiede attenzione visto che la strada è frequentata anche da famiglie con bambini”.