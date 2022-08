Maltempo, ancora numerose frazioni senza corrente nel comprensorio del Cuoio

A più di 24 ore dalla tromba d’aria che ieri mattina (18 agosto) ha devastato la provincia di Pisa, si segnalano ancora numerose utenze senza corrente elettrica fra i Comuni del comprensorio.

Si tratta nella maggior parte dei casi di abitazioni o aree più isolate, dove l’erogazione di corrente è legata a cavi che attraversano zone boschive. Zone dove si trovano anche diversi agriturismi, soprattutto sulle colline di San Miniato e Montopoli, in questo periodo affollati di turisti e villeggianti. Ma ci sono anche intere strade rimaste senza luce per più di un giorno, come accaduto in via Lotti a Orentano, con un negozio di alimentari costretto a buttare tutti i prodotti freschi e surgelati.

Sempre nel territorio di Castelfranco si registra poi la stessa situazione in alcune abitazioni di Galleno e del capoluogo, così come a Staffoli e in via del Gambero a Santa Croce, dove i cantonieri del Comune sono a lavoro da stamani per rimuovere i tanti rami e alberi spezzati che giovedì erano stati messi in sicurezza a bordo strada. Nel Comune di Montopoli restano isolate le abitazioni di via Mazzana a Marti e quelle nella parte alta del capoluogo: via della Gora e via dell’inferno, mentre stamani Enel ha ripristinato la corrente in via dei Lavatoi. Decine di abitazioni senza luce anche nelle frazioni di San Miniato: da San Donato a San Miniato Basso, da La Catena a La Scala, mentre rimane chiusa la strada per Montebicchieri a causa di un albero che è venuto giù portandosi dietro un cavo della luce.

Sempre nel Comune di San Miniato c’è da segnalare il rientro a casa di quasi tutte le famiglie evacuate ieri dalle case popolari di via Dalmazia. Solo per le due famiglie che vivono al secondo piano è stato necessario trovare un alloggio provvisorio: potranno rientrare martedì alla fine dei lavori di ripristino. È attesa per domani, invece, la riapertura della stazione ecologica di Orentano dove la tromba d’aria aveva scoperchiato la struttura, mentre l’amministrazione di Montopoli attende di valutare con i vigili del fuoco l’entità del danno arrecato al tetto del palazzo comunale.