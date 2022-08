Oltre mezza giornata al buio a San Romano, protestano i residenti

Oltre mezza giornata al buio. È uno dei disagi dovuti al maltempo e che si è verificato in via Piemonte, in zona Marconcini a San Romano, frazione di Montopoli Val d’Arno.

A lamentare il disagio è un residente della zona: “Nelle abitazioni interessate ci sono anziani e bambini, che hanno dovuto cenare e pernottare da parenti o amici. Siamo al buio, senza poterci lavare, senza poter cucinare o altro. Spero siano cause giustificate e in tal caso grazie a chi lavora cercando di ripristinare il guasto. In caso diverso auguro ai responsabili del settore di essere valutati”.