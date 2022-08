Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail in FiPiLi

Incidente alle prime ore del mattino sulla superstrada FiPiLi in direzione Firenze all’altezza dello svincolo di San Miniato.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale un giovane di 23 anni ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il guard rail. Immediati i soccorsi per il giovane che è stato condotto all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice di media gravità.

Per i rilievi e i soccorsi non sono mancati i disagi alla circolazione.