Tromba d’aria e danni, chiusa precauzionalmente via San Tommaso

Santa Croce sull’Arno, chiusa via San Tommaso in via precauzionale.

Il provvedimento è stato preso in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco dopo il maltempo di due giorni fa che ha danneggiato la copertura della ex conceria Nobel.

La zona interessata si trova tra l’intersezione con via Morandi ed il numero civico 36, dove verrà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata. La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione ed indica le deviazioni in atto.