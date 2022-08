E’ iniziato il quarto giorno senza corrente elettrica per una famiglia di Santa Maria a Monte. L’ondata di maltempo che ha sconvolto anche il comprensorio del Cuoio lo scorso 18 agosto (qui la notizia) ha abbattuto anche un palo della linea elettrica. Sono molte, in realtà, le situazioni di disagio che si sono create nei momenti del temporale. Gran parte di questi, però, sono oramai risolti.

Soltanto ieri la sindaco Ilaria Parrella faceva sapere che “Gli interventi di ripristino dell’energia elettrica sul nostro territorio si sono svolti tra ieri e stamani e ancora si stanno svolgendo in questi momenti e alcune zone sono state riattivate da poco. Mi sembra evidente che e-distribuzione ha avuto diversi problemi a ripristinare i danni derivanti dal maltempo e la situazione per alcune famiglie del nostro comune è stata veramente difficile”.

Lo è ancora per questa famiglia, dove c’è anche un cardiopatico, al quarto giorno senza frigorifero e carica batterie del telefono, per dirne un paio. “Da 4 giorni – raccontano – chiamiamo il numero verde chiedendo solleciti di intervento e ci viene detto che non sanno quando interverranno”. L’eccezionalità dell’evento meteorologico ha reso eccezionali anche le conseguenze e di certo innumerevoli gli interventi, prima concentrati sui nuclei più densamente abitati.

Ma non è solo l’assenza di corrente il problema, per questa famiglia. “Il guasto deriva da un cavo della bassa tensione spezzato lungo una strada vicinale, dove circolano persone, tra cui bambini. Abbiamo allertato anche la protezione civile che ha messo delle transenne. Ma la situazione è la stessa, solo con le transenne”.